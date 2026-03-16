きょう岐阜で、全国で最も早くソメイヨシノの開花が発表されました。 【写真を見る】全国トップ 岐阜と高知で桜開花 ｢ことしは早い｣ 岐阜は平年･去年と比べ9日早く 2023年などと並び観測史上最も早い （岐阜地方気象台 林あかりさん）「5～6輪以上花が咲いていたので開花を観測しました。ことしはやはり早いと感じました」 きょう午前10時ごろ、岐阜地方気象台の職員が清水川堤に植えられたソメイヨシノの標本木を確認し