昨年12月に死去したゴルフ界のレジェンド、尾崎将司さん（享年78）のお別れの会が16日、都内ホテルで開催された。プロ通算113勝（うちツアー94勝）、賞金王12度という不滅の記録を残し"ジャンボ"の愛称で親しまれた尾崎さんをしのび、関係者ら約1000人が参列した。お別れの会の代表発起人で、尾崎さんの往年のライバル、青木功は弔辞で「ジャンボ、今ここでジャンボのお別れの会の弔辞をよむことなど全く考えていなかったよ」