タレントの石田純一といしだ壱成が１５日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」で、キングコングの西野亮廣へ、やりたいことのための資金集めの方法を聞いた。まさかの親子で講義を聴きに来た石田純一と壱成。純一は「前回めちゃめちゃ良くて、それで連れてきました」と、前回の講義を聴いて感銘を受け、息子も連れてきたとコメント。西野は「テレビってそういうの、いいんでしたっけ？」と笑うと、ハライチ澤部も「お父さんがはまりま