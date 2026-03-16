アニメ「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」が、アカデミー賞で長編アニメーション賞を受賞した。15日に米国ロサンゼルスのハリウッド・ドルビー劇場で開催された第98回アカデミー賞で、同賞を受賞したマギー・カン監督は涙しながら「アカデミー賞をはじめ、この場所まで導いてくださったすべての方々に感謝します」と話した。韓国系カナダ人の同監督は「私のような主人公（韓国系）の映画を今になって作ることになり申し訳ない