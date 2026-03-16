3月14日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』3時間SPでは、池上ニュースの解説でもお馴染み、池上彰が登場。“バブル時代博士ちゃん”とともに静岡・熱海のバブル遺産を巡るなか、池上がお茶目な一面をのぞかせ…。【映像】サンド富澤、渋くキメた池上彰に「一気に悪くなるな」日本中が空前の好景気に湧いた、1986年から1991年にかけての“バブル時代”。そんなキラキラした時代の建築や乗り物、芸能などすべての