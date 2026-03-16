農林水産省の官僚が農業政策をテーマに講演し、成長を見込む輸出など需要の拡大を目指してほしいと述べました。講演を行ったのは農林水産省大臣官房の日向 彰 政策課長です。新潟市で開かれた農業法人協会の総会に招かれました。国の基本方針を説明した上で国内需要が減少していることから今後成長が見込める輸出への期待を語りました。＜農林水産省大臣官房日向 彰 政策課長＞「米粒の輸出もさることながらパックご飯もそ