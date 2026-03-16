ミラノ・コルティナパラリンピック。出来島桃子選手がクロスカントリースキー、女子20キロフリーに出場しました。勢いよくスタートを切った新潟市西区出身の出来島桃子選手。6大会連続6回目のパラリンピック出場です。3月15日のパラリンピック最終日、女子20キロフリー(立位)に挑みました。最後まで粘りの滑りを見せ58分29秒でゴール。14人中11位でしたがレース後には充実した表情を見