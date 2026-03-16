3月16日（現地時間15日、日付は以下同）。クリーブランド・キャバリアーズは、ホームのロケット・アリーナでダラス・マーベリックスを迎えた。両チームは14日にマブスのホーム、アメリカン・エアラインズ・センターで対戦し、キャブスが138－105で圧勝していた。 だが2戦目となった16日は、アウェーのマブスが130－120でリベンジに成功。クーパ&#