4月3日よりテレ東系で放送がスタートする松重豊主演のドラマ24『孤独のグルメ Season11』のメインビジュアルが公開された。 参考：『孤独のグルメ Season11』4月3日より放送決定松重豊「諸事情により続投します」 原作・久住昌之、画・谷口ジローの同名コミックをもとにドラマ化した『孤独のグルメ』は、輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと