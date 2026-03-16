穏やかな幸せの中に、ほんのりと寂しさが混じったNHK連続テレビ小説『ばけばけ』第116話。ヘブン（トミー・バストウ）のリテラシーアシスタント・錦織（吉沢亮）の最後の大仕事が描かれた第23週の終わりから、この第24週の始まりまでに、作中では10年という月日が過ぎ去った。 参考：『ばけばけ』第117話、司之介（岡部たかし）がヘブン（トミー・バストウ）の変化に気づく ヘブンは教師として帝国大学に