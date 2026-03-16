きのう（15日）点字ブロック発祥の地・岡山市の商店街に新たに点字ブロックが設置され、記念のイベントが開かれました。 【写真を見る】点字ブロック発祥の地・岡山市の商店街に新たに点字ブロック市内の商店街では初めての設置 要望から6年、視覚障害者が待ち望んでいた設置です。3月18日の「点字ブロックの日」を前に表町商店街で開かれたイベントには、視覚障害者やボランティアの高校生など約100人が参加しました。 途上