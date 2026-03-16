彼が合流していれば、韓国代表の「コールド負け」は免れたのではないか。【写真】侍ジャパン8強敗退に韓国メディア「史上最悪の結果」韓国系アメリカ人投手ライリー・オブライエン（セントルイス・カージナルス）の好投を受け、韓国メディア『OSEN』が「“韓国代表になぜ来なかったのか”157kmの威力誇示→10球で1回パーフェクト、8強戦登板していればコールドゲーム免れたのでは」と悔やんでいる。オブライエンは3月14日（日本時