意識不明の日本人女性を含む10人の負傷者を出した“カプセルホテル火災”を受け、韓国政府がソウル市内の宿泊施設に対する緊急火災安全点検に着手した。【画像】生後9カ月の日本人女児が死亡…韓国高齢ドライバー事故現場行政安全部（日本の総務省に相当）のユン・ホジュン長官は3月16日、キム・スンリョン消防庁長職務代行による火災対応状況の報告を受け、「BTSのカムバック公演などを契機にソウル全域で多くの訪問客が予想され