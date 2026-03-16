「BCNランキング」2026年3月2日〜8日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位LAVIE A23A2355/JAB（NEC）2位LAVIE A23A2355/LAB（NEC）3位LAVIE A23A2375/LAB（NEC）4位HP All-in-One 24-cr2000BD5A6PA-AAAB（HP）5位LAVIE A27A2795/LAB（NEC）6位HP All-in-One 24-cr2000BD5A7PA-AAAB（HP）7位iMac Apple M4 シルバーMWUC3J/A（アップル）8位Mac mini Apple M4M