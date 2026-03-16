昌騰は3月13日に、カー用品ブランド「MAXWIN」から、純正品レベルの品質と性能を備えた前後ドライブレコーダー機能付きデジタルルームミラー「MDR-PRO1-S」の販売を、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングにて開始した。●純正品レベルの品質と性能を実現「MDR-PRO1-S」のミラー本体は9.6インチの逆台形モニタで、ミラー幅は約25cmと純正品と交換しても違和感のないサイズ感、およびスタイリッシュな外観となっている。