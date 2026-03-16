なでしこジャパンの強さに対戦国が脱帽している。３月15日に開催された女子アジアカップの準々決勝で、ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンがフィリピンと対戦。７−０大勝して準決勝に駒を進めた。日本はキックオフ直後から押し込み続けるも、引いて守る相手を攻略できない。それでも45分に田中美南、その３分後に古賀塔子がネットを揺らして、２点リードで前半を終える。そして後半には怒涛のゴールラッシュを