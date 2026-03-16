【その他の画像・動画等を元記事で観る】 平手友梨奈の楽曲「Kill or Kiss」が、TVアニメ『マリッジトキシン』のオープニング主題歌に決定した。 ■「鋭いビートと妖しいシンセが際立つダンスナンバー」（平手友梨奈） 集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて連載中の、原作・静脈、漫画・依田瑞稀が贈る、殺し屋×結婚詐欺師の世界一ハードな婚活バトルアクション『マリッジトキシン』。 TVア