BTSのメンバーが揃ってJ-HOPE（ジェイホープ）の誕生日を祝うショート動画がNetflixのSNSで公開され、「可愛すぎる」「胸熱」と話題を集めている。 【動画】BTSが爆イケ黒スーツでJ-HOPEの誕生日祝い【動画】BTSニューアルバムに向けてカウントダウン①～③ ■BTSが紫のケーキでJ-HOPEを祝う 2月18日に32歳の誕生日を迎えたJ-HOPE。Netflixのコンテンツ撮影の日にメンバ&#