日経225先物は11時30分時点、前日比320円安の5万3050円（-0.59％）前後で推移。寄り付きは5万3120円と、シカゴ日経平均先物（5万3005円）にサヤ寄せする形で売りが先行した。寄り付きを安値にロング優勢となり、5万3760円とプラス圏を回復する場面もみられた。しかし、プラス圏はキープできず、中盤にかけて5万3000円を割り込んだ。売り一巡後に5万3350円辺りまで持ち直したものの、終盤にかけて再びショートに振れ