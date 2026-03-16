16日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比600円安の5万3010円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3138.42円に対しては128.42円安。出来高は2万8857枚となっている。 TOPIX先物期近は3569ポイントと前日比36ポイント安、現物終値比18.16ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53010-