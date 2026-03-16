バスケットボール男子日本代表との試合で「ドリブルのブロック」シーンが物議を醸した中国のヘッドコーチ（HC）が、先日開催されたイベントでこの件に言及した。中国の郭士強（グオ・シーチアン）HCによる問題のシーンは、2月26日に行われたワールドカップアジア地区予選Window2の試合で見られたもので、ライン際でドリブルを仕掛けた日本の富永啓生のボールをコート脇で手を動かしながら指示を出す郭HCがブロック。富永は猛抗議し