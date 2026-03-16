モスバーガーは、定番メニュー「テリヤキバーガー」をリニューアルし、2026年3月18日に発売。それに合わせ、「とろったまベーコン テリヤキバーガー」を数量限定で、また「チーズベーコン テリヤキバーガー」を5月中旬までの期間限定で発売する。限定のバリエーションも登場定番の「テリヤキバーガー」をリニューアルする。テリヤキソースの甘さを、上白糖によるはっきりとしたものから、三温糖とリンゴペーストを使ったやさしい甘