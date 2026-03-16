『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』（公開中）の大ヒット記念舞台あいさつが14日、岡山市内と大阪市内の映画館で行われ、岡咲美保（リムル役）、泊明日菜（ゴブタ役）が登壇した。【写真】『転スラ』大阪舞台あいさつの様子同作は、通称『転スラ』として人気の異世界ファンタジーの劇場版第2弾。スライムに転生した元サラリーマン、リムル＝テンペストが、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する。『