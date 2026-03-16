俳優の石田ひかりが主演を務める、中京テレビ・日本テレビ系全国ネット「水曜プラチナイト」枠新ドラマ『鬼女の棲む家』（4月1日スタート、毎週水曜深0：24〜）のメインビジュアル、追加キャストが16日、発表された。【写真】鬼女の家族キャストが発表鬼女は、SNSに映るわずかな情報から住所や家族構成まで特定し、世に晒して炎上へと追い込む情報社会の鬼。一度標的にされると、社会的信用も人間関係も、人生そのものも焼き