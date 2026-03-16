東京・歌舞伎町の路上で、売春の客待ち、いわゆる「立ちんぼ」行為をしたとして、警視庁は去年1年で、のべ112人の女や少女を逮捕したと発表しました。警視庁は、新宿・歌舞伎町の大久保公園周辺で「立ちんぼ」行為をしたとして、埼玉県の16歳の高校生や45歳の性風俗店従業員ら、去年1年で、のべ112人を売春防止法違反の疑いで逮捕したということです。客待ちの数は減少傾向にありますが、未成年を含む10代の検挙数は前年の3人から1