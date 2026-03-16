警察によりますと、きょう午前4時半ごろ、熊本市北区の住宅から火が出ました。この火事で木造平屋の住宅およそ100平方メートルが全焼し、焼け跡から性別のわからない1人の遺体が見つかりました。この家に1人で住む萩尾和子さん（87）と現在、連絡が取れなくなっていて、警察が遺体の身元の確認を進めています。