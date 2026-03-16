4月3日からスタートする松重豊主演のテレ東ドラマ24『孤独のグルメ Season11』（深0：12）のキービジュアルが16日に解禁された。【動画】初の映像解禁となる15秒ティザー映像本作は、原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメン