名園も少しずつ春の装いです。国の特別名勝、金沢市の兼六園では、冬の間、雪から樹木を守るために施されていた「雪吊り」を取り外す作業が始まりました。観光客「これから春（と感じる）。（作業）大変なんだなって」兼六園では園内800か所に施された雪吊りを、きょうから8日間かけて取り外します。