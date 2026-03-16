民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」では、「TVerアワード202510周年記念賞」を発表。ローカルバラエティ賞の関東部門では『いろはに千鳥』（テレビ埼玉）が輝いた。【写真】なんとも言えない表情…『いろはに千鳥』収録7本目の千鳥「TVerアワード」は、多くのユーザーに愛され、TVerの発展に寄与した番組を称える目的で、2021年3月に設立。前年1月1日から12月31日の間にTVerで配信されたすべての番組を対象に