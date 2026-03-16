侍ジャパンのWBCが終戦し、いよいよ繁忙期がやってくる。第98回選抜高校野球大会（甲子園）が19日に開幕する。20年にスポニチに入社してからアマチュア野球担当一筋の記者にとっては勝負所である。初戦から決勝まで全31試合を仕事として甲子園球場で見届ける。ただ、試合を楽しむ余裕はない。スポーツ新聞業界は1日、1日が勝負だ。どの試合を1番手の記事にするか、原稿のテイストはどうするか…など「勝負」のことで頭はいっ