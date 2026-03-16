日本選手権マラソン競歩が3月15日、石川県能美市の日本陸連公認能美市営コース（往復1.0km）で行われ、男子は諏方元郁（26、愛知製鋼）が2時間58分21秒で、女子は梅野倖子（23、LOCOK）が3時間33分47秒で優勝。2人とも9月に名古屋で開幕するアジア大会代表に内定した。諏方はメジャー国際大会初の代表入り。フィニッシュ後に涙を流した理由は何だったのか。【マラソン歴代ランキング10傑】男子の日本記録は大迫傑の2時間04分55秒、