TBSラジオでは、4月4日の午後1時から新番組『プチ鹿島 赤坂タイムス』をスタートさせる。【動画】小林鷹之政調会長、高市総裁のNHK『日曜討論』欠席について語る毎日、新聞15紙を読み比べる自称「時事芸人」のプチ鹿島と、フリーアナウンサーの西川あやのが進行役を担当。ニュースを中心に硬軟織り交ぜて幅広い「紙面」を作る生放送となる。特ダネから小ネタまで。投書欄や用語辞典、ゲストへのインタビューや特集記事と盛り