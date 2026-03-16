アメリカ映画界の最高の栄誉とされるアカデミー賞の授賞式で、日本映画「国宝」は受賞を逃しました。「国宝」は日本映画として唯一ノミネートされた作品だったため、受賞の行方が注目されていましたが、惜しくも逃す結果となりました。吉沢亮さんが主演を務めた「国宝」は興行収入200億円を突破し、22年ぶりに邦画実写1位の記録を塗り替えました。歌舞伎の女形を再現した美しいメイクや、かつらを結い上げる技術などが評価され、メ