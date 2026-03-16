米国のトランプ大統領は１５日、イランが船舶を攻撃しているホルムズ海峡に向けて、「約７か国」に護衛の艦船を派遣するよう要求していることを明らかにした。これに先立つＳＮＳの投稿では、日本などに艦船派遣への期待を表明した。日本政府は船舶の護衛に自衛隊を派遣することには否定的だが、法的に何が可能かを精査しながら対応を急いでいる。【ワシントン＝淵上隆悠】トランプ氏は１５日、大統領専用機内で記者団に対し、