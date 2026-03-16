【インタビュー】フリーアナウンサーの中村仁美（46）が“ママタレ”として多くの女性の共感を呼んでいる。支持を集める理由の1つがそのリアルさ。バラエティー番組やSNSでは中2、小4、年長の3人の息子の育児に奔走する日々を赤裸々に発信。先月27日に出版した著書「妻脳VS夫脳年上夫のあるある観察記」（光文社）では夫でお笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹と息子たちとのたわいない日常をユーモアいっぱいに描いている。