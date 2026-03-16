ホルムズ海峡の封鎖状態に解消のめどが立たないなか、原油価格は、再び1バレル＝100ドルの大台を突破しました。政府は、安定供給につなげるため民間企業に保有を義務づけている、石油の備蓄の放出を16日、始めました。15日のニューヨーク市場では、国際取引の指標となる先物価格が一時1バレル＝102ドル台まで上昇しました。トランプ政権がイランの石油輸出量の9割を占める拠点であるカーグ島の原油施設に対し、攻撃を検討している