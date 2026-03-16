プロ野球・西武は16日、2026シーズン開幕に向けて西武鉄道とともに行う応援施策を発表しました。今回行われるのは、「西武線車内の埼玉西武ライオンズ選手による車内放送」、「『駅の推し獅子(おしじし)』プロジェクト」、「『埼玉西武ライオンズ２０２６シーズン応援！西武線1日フリー乗車券』の発売」の3つ。車内放送では、ベルーナドームでのプロ野球一軍戦開催日に、狭山線において選手たちの特別な車内放送が流れます。今年は