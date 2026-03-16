Photo: SUMA-KIYO 2025年3月24日の記事を編集して再掲載しています。数年前まで、パソコンのモニターは1枚で十分だと思っていた筆者。ところが、何気なくAmazonのセールで安価なモニターを購入し、デュアルモニター環境にしてみたところ、作業効率が爆上がり。しかも、そのモニターは価格に見合わないほど高品質だったのです。そんなわけで、全く同じモデルをもう1台追加購入しちゃいました