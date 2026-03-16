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【レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション】 3月31日 発売予定 価格：213円（税別） レッドブル・ジャパンは、エナジードリンク「レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション 250ml」を3月31日に発売する。価格は213円（税別）。全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、量販店、ECサ