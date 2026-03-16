お笑いタレントのスマイリーキクチが１６日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ＳＮＳ上でＷＢＣに出場した侍ジャパンの選手らを誹謗中傷するアカウントや人間性についての特徴を解説した。キクチは今回の事象について「ＷＢＣで活躍した選手のＳＮＳに誹謗中傷のコメントを投稿する人物がいます。書き込む人物は普段の投稿もなく、人を傷つけるためだけに作ったアカウントばかり」と、ＷＢＣの選手を誹謗中傷するためだけにつくら