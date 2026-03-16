【モデルプレス＝2026/03/16】歌手でタレントの中川翔子が3月15日、自身のInstagramを更新。夫との2ショットを公開し、注目を集めている。【写真】40歳双子出産タレント「旦那様スタイル抜群」スーツ姿の夫とのディナーショット◆中川翔子、夫婦でお出かけディナー中川は、「めちゃ久しぶりに！夫婦お出かけ！」とつづり、夫婦で地中海料理ディナーを楽しんだ様子を複数枚投稿。「めちゃくちゃ美味しく素晴らしいお料理たちでした