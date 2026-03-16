とうとうというか、やっぱりというか、米国のトランプ大統領は2026年3月14日、イランが封鎖しているホルムズ海峡へ、日本など影響が大きい国々が軍艦を派遣することを期待すると、SNSで表明した。日本のほか、中国、フランス、韓国、英国を挙げている。ペルシャ湾での米軍の作戦の支援要請である。前首相は「自衛権の行使をきちんと確認するべき」3月19日にはワシントンで日米首脳会談が予定されており、この席で直接、要請する可