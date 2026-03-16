今のボブに飽きてきたら、レイヤーを入れて動きを出してみませんか？ 長さを大きく変えなくても、段差を作ることでシルエットが整い、今どきな軽やかさが生まれます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代にも取り入れやすい「レイヤーボブ」をご紹介します。 まろやかブラウンのプチウルフボブ まろやかなブラウンカラーが優しい表情を引き出すプチウルフボブです。トップをふんわり