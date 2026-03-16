初めての入園準備。「手作り推奨」のランチョンマットを、やむにやまれぬ事情で、手作りサイトで購入。中に入っていた驚きのメッセージとは！？ 筆者の友人J子が実際に体験したエピソードをご紹介します。 ランチョンマットは「手作り推奨」！？ 我が子がこの春から通う幼稚園で行われた、入園説明会でのこと。 配布された「入園準備品」のプリントに、「指定サイズのランチョンマット（手作り推奨）」と書かれて