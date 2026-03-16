猫が嫌がっている「飼い主の勘違いお世話」５選 1.しつこすぎるコミュニケーション 猫がスヤスヤと気持ちよさそうに眠っている姿を見ると、つい触りたくなってしまうものです。しかし、睡眠を邪魔されることは猫にとって大きなストレスになります。 猫は一日の大半を寝て過ごしますが、その多くは浅い眠りで、外敵から身を守るための休息時間でもあります。また、無理に抱っこをして拘束することも、自由を好む猫