次から次へと登場する新作、コレクション欲をくすぐるハイクオリティなトイ、そして何が出てくるか分からないワクワク感。そんな魅力がぎゅっと詰まった【ガチャ】の中から、今回は人気キャラクターのアイテムをピックアップ。バッグやポーチに付けられて、目印としても活躍。実用性とトキメキを両立したアイテムは、思わずコンプリートしたくなりそうです。 じゃら付けして自慢したいペコちゃん シェフ