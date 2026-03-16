「孤独のグルメ Season11」（C）テレビ東京 松重豊が主演を務める『孤独のグルメ Season11』（テレ東 4月3日深夜24時12分〜）のメインビジュアルとティザー映像が16日、公開された。【動画】松重豊「孤独のグルメ Season11」15秒ティザー映像テレ東では4月3日深夜24時12分から、松重豊が主演を務めるグルメドキュメンタリードラマの第11弾「孤独のグルメ Season11」を放送。本作は、原作・久住昌之、画・谷口ジロー