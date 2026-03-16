九州から関東では2〜3日ごとに雨の降る所が多く、桜の開花を促す雨になるでしょう。季節先取りの暖かさの日が多く、雨でも寒の戻りはない見込みです。桜の開花を促す雨・暖かさ明日17日(火)以降は、2〜3日ごとに雨が降るでしょう。18日(水)は低気圧や前線が本州付近を進むため、西から雨の範囲が広がりそうです。19日(木)は午前を中心に、関東や北陸などで雨が降るでしょう。今日16日(月)は全国のトップをきって高知と岐阜で桜(ソ