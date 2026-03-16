ケガや重圧が原因ならまだマシだが……。【もっと読む】元横綱照ノ富士「暴行事件」の一因に“大嫌いな白鵬” 2人の壮絶因縁に注目集まる15日、今場所5敗目を喫し、悲願の綱とりが事実上消滅した大関安青錦（21）。立ち合いで隆の勝の突っ張りで上体を起こされると、一方的に攻められ、最後ははたき込まれて土俵に落ちた。中継を解説した元大関の琴風氏が「安青錦が前に落ちるのは珍しい」と驚いていたほどの無残な黒星。低