16日未明、南佐久郡南牧村の山林で火事がありました。けがをした人はいませんでした。山の斜面だけでなく道路のガードレールも焼き一部が黒くなっています。佐久広域連合消防本部によりますと、16日午前0時すぎ、山梨県側の消防から消火活動の応援要請がありました。火事は山梨との県境にある南牧村平沢の山林で発生し、午前11時9分に鎮火しました。この火事でけがをした人はいないということです。警察と消防が出火の